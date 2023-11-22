Elazığ'da Otomobil Çarpışması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 GE 606 plakalı otomobil ile 06 DDP 902 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.