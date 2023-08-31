Elazığ'da otomobil, bisiklete çarptı

Elazığ'ın merkezinde meydana gelen kazada bir çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.