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Elazığ'da otomobil, bisiklete çarptı

Otomobil Haberleri

Elazığ'ın merkezinde meydana gelen kazada bir çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobil, bisiklete çaptı. Kazada çocuk yaralandı.

Kaza, merkeze Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 AAY 930 plakalı otomobil, bisiklete çaptı. Kazada çocuk yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Elazığ Otomobil Haberler

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