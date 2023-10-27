Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

- Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güneyçevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 35 VF 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.