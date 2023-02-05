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Elazığ'da okullar tatil mi 2023? Elazığ'da okullar tatil edildi mi, son durum ne? Elazığ'da yarın okul var mı?

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Elazığ'da okullar tatil mi 2023? Elazığ'da okullar tatil edildi mi, son durum ne? Elazığ'da yarın okul var mı?

Ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ'da okullar tatil mi 2023? Sorusu gündeme geliyor. Etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte vatandaşlar tarafından Elazığ'da okullar tatil mi 2023? merak konusu haline geldi. Peki, Elazığ'da okullar tatil mi 2023? Elazığ'da okullar tatil edildi mi, son durum ne? Elazığ'da yarın okul var mı?

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Elazığ'da okullar tatil mi 2023? Sorusu, Doğuda çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken birçok vatandaş tarafından merak edildi ve arama motorlarında sorgulatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren yaptığı yoğun kar yağışı için uyarılarda bulundu. Peki, Elazığ'da okullar tatil mi 2023? Elazığ'da okullar tatil edildi mi, son durum ne? Elazığ'da yarın okul var mı?

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Elazığ'da okulların tatil edilip, edilmediğine dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle olağan şekilde seyreden durum ile birlikte okullar 6 Şubat Pazartesi günü eğitime kaldığı yerden devam edecek. Konu hakkında yaşanan sıcak gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir. Süreci haberler.com üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

ELAZIĞ'DA YARIN OKUL VAR MI?

Elazığ için henüz bir açıklama gerçekleştirilmemesi nedeniyle 6 şubat Pazartesi günü okullar eğitime kaldığı yerden devam edecek. Bu nedenle yeni bir açıklama gerçekleştirinceye kadar yarın okulların tatil olması söz konusu değildir.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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