Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'da okullar tatil edilecek mi?

Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'da okullar tatil edilecek mi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 17 Ekim Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmediği konusunda bilgi arayışını sürdürüyor. Peki, Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe okullar tatil edilecek mi? İşte detaylar...

16 Ekim Çarşamba günü Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgedeki okullar güvenlik amacıyla tatil edilmişti. Deprem, Kale ve çevre illerde ciddi bir şekilde hissedildi ve halkta panik yarattı. Birçok kişi, bu tatilin 17 Ekim Perşembe günü de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'daokullar tatil edilecek mi? Detaylar haberimizde...

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da Bakan Yerlikaya gibi ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti. Vali Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun. Merkez üssü Malatya olan deprem ile ilgili tüm ekiplerimiz sahada araştırmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe okullar tatil edilecek mi?

17 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

16 Ekim Çarşamba günü Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi. 17 Ekim Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Haberler
Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Malatya'da okullar tatil edilecek mi?Malatya'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Malatya'da okullar tatil edilecek mi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Soğuk Haber Gündem Elazığ Deprem Eğitim Yaşam Tatil

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti! İşte masadaki konular

Barzani Beştepe'de! Masada önemli konular var

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu
Deprem anında atlamak isteyen şahıs son anda vazgeçti

Tereddütü sayesinde hayatta kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Anneanne mi anane mi? TDK Anneanne nasıl yazılır? Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beylikdüzü çocuk parkında ne oldu? Kvadrobing ne demek? Kvadrobing akımı ne? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 kaç TL olacak? Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 6. bölümü yayınlanacak mı? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 17 Ekim Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da okul var mı, yok mu? BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? Batman'da 16-17 Ekim okul var mı, okullar ne zaman açılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.