Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'da okullar tatil edilecek mi?

16 Ekim Çarşamba günü Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgedeki okullar güvenlik amacıyla tatil edilmişti. Deprem, Kale ve çevre illerde ciddi bir şekilde hissedildi ve halkta panik yarattı. Birçok kişi, bu tatilin 17 Ekim Perşembe günü de devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Elazığ'da okullar tatil mi? 17 Ekim Perşembe Elazığ'daokullar tatil edilecek mi? Detaylar haberimizde...

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da Bakan Yerlikaya gibi ilgili tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti. Vali Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun. Merkez üssü Malatya olan deprem ile ilgili tüm ekiplerimiz sahada araştırmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

17 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

16 Ekim Çarşamba günü Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi. 17 Ekim Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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