Elazığ'da Minibüs Kazası: Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadın Yaralandı

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi önünde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.