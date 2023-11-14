Elazığ'da kaldırıma çarpan otomobilin ters dönmesi sonucu bir kişi yaralandı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak ters döndü. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da kaldırıma çarpan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak ters döndü. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ