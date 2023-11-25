Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği Düzenlendi

Elazığ'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Program kapsamında alışveriş merkezinde stantlar kuruldu ve broşürler dağıtıldı. Etkinliğe, ilgili kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" çerçevesinde program düzenlendi. Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlikte günün önemine dikkat çekmek için stantlar kuruldu. Görevliler tarafından da vatandaşlara broşür dağıtıldı. Programa, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, sosyal hizmetler, jandarma ve emniyet personeli, KADEM ve kadın kooperatifleri ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve paydaşlar olan STK ve kuruluşlarımızı ile birlikte farkındalık standı açtık. Stantları gezdim, çok güzel emek ve iş birliği örneği gördüm. Bu da öncelikle bizi mutlu etti. Doğumdan ölüme, hayatımızın her alanında bir anne olarak, bir eş olarak bir kız kardeş olarak hayatımızı paylaşan kadınlara öncelikle şiddetin konuşulmadığı yarınlar diliyorum" dedi.

Etkinlik, gün boyunca devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ