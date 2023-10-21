Elazığ'da Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent kavşağında plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil takla atarak durabilirken olayda 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ