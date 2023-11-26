Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 35 P 7101 ile R.G. yönetimindeki 23 EB 277 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ