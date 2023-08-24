Elazığ'da deprem mi oldu? SON DAKİKA: Elazığ'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Elazığ'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Elazığ'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Elazığ'da Deprem Oldu mu? Elazığ'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Elazığ deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Elazığ deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Elazığ deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremleri! 12 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi verilerine göre 24 Ağustos tarihinde saat 08:35'de 4.8 büyüklüğünde Seyituşağı/Malatya merkezli bir deprem gerçekleşti. Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. AFAD tarafından sağlanmakta olan verilere göre depremin şiddeti 5.0 olarak ölçüldü. Deprem saat 08.35'te meydana gelirken; sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi. Buna göre Elazığ'da deprem olmadı fakat Malatya depremi nedeniyle sarsıntı hissedildi.