15 Ocak Pazar günü meydana gelen sarsıntılar, meydana getirdiği panik deneniyle Elazığ'da deprem mi oldu? Sorusunu gündeme getirdi. Bu nedenle vatandaşlar tarafından Az önce nerede deprem oldu? Sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Son Dakika AFAD deprem listesi!

Elazığ'da deprem mi oldu? Sorusu, 15 Ocak Pazar günü gündemdekini yerini aldı. Meydana gelen sarsıntıya dair bilgileri araştıran vatandaşlar tarafından Son Dakika AFAD deprem listesi de araştırılıyor. 15 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntıların verilerini sağlamakta olan AFAD'a göre Elazığ'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? Son Dakika AFAD deprem listesi!

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere göre, 15 Ocak 2023 tarihinde Elazığ'da Kavakköy / Sivrice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden hissedildi ve paniğe sebep oldu.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan Sivrice merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 2.3 ve 1.7 olmak üzere iki artçı sarsıntı meydana gelirken, korkutan deprem çevre illerde de hissedildi.

ELAZIĞ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada deprem sonrası ekiplerin bölgeye ulaştığı aktarıldı. Bölgedeki çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir."