Elazığ'da çıkan yangında bir depo ve otomobil küle döndü
Elazığ'ın merkeze bağlı kuyulu köyünde bir depoda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişiğinde bulunan otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depo ve araç tamamen yanarak küle döndü.
Elazığ'da depoyla birlikte otomobilde küle döndü
ELAZIĞ - Elazığ'da çıkan yağında, bir depoyla birlikte otomobilde küle döndü.
Olay, merkeze bağlı kuyulu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö.'ye ait henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı depoda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın bitişiğinde bulunan otomobile sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde itfaiye ve tedbir amaçlı da sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, depo ve araç küle döndü.