Elazığ'da alkollü sürücü refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi

Elazığ'da alkollü bir sürücü, 3 araca çarptıktan sonra refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Elazığ' da alköllü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da 3 araca çarpan ve ardından kaçan alkollü sürücü, kısa bir süre sonra refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken sürücü ise yaralandı.

Kaza, merkeze Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 T 0532 plakalı otomobili ile daha önce başka bir mahallede 3 araca çarpan sürücü H.S., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada aydınlatma direği devrilirken sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından yapılan ölçümde sürücünün 300 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil ve devrilen direk ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.