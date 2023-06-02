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Elazığ'da Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Elazığ'da Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Otomobil Haberleri

Elazığ'da çalıştırıldığı anda alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olay, Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, araç kullanılmaz hale geldi.

Elazığ'da çalıştırıldığı anda alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil çalıştırıldığı an motor kısmından alev aldı. Sürücü can havliyle araçtan inerken site sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, araç kullanılmaz hale geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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