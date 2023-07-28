Elazığ Belediyesi 'Göz Aydını' Projesi ile Yenidoğan Bebeklere Danışmanlık Hizmeti Veriyor

Elazığ Belediyesi Kadın Meclisi bünyesindeki uzman ekipler, yenidoğan bebeklerin aileleri için, 'Göz Aydını' Projesi çerçevesinde danışmanlık hizmeti veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Elazığ Belediyesi, 'Göz Aydını' Projesini hayata geçirdi. Proje ile Kadın Meclisi bünyesinde oluşturulan uzman ekipler tarafından, yenidoğan bebeklerin aileleri için danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Dünyaya yeni gelen bebeklerin sağlıklı büyümesi ve bu konuda aileleri bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje ile yeni çocuk sahibi olmuş ailelerin evleri ziyaret edilerek, ilk bebek paketlerinin yanı sıra çeşitli hediyeler takdim ediliyor. Şuana kadar 50 aileyi ziyaret ederek Anne- Bebek Danışmanlığı hizmeti veren ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Aziz şehrimiz Elazığ'ımızda, gönül belediyeciliği kapsamında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kıymetli hemşehrilerimizin acılarında, hüzünlerinde, mutluluklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Göz Aydını Projemizle, dünyanın en değerli hazinesi olan evlada sahip anne-babaların sevinçlerine ortak oluyoruz. Alanında uzman ekiplerimiz, yenidoğan bebeklerimizin aileleriyle buluşarak çeşitli hediyeler takdim ediyor ve Anne-Bebek Danışmanlığı hizmeti sunuyor. Daha sonra da ailelerimizle iletişimi kesmiyor ve çok faydalı olan bu hizmetimizi ekiplerimiz sürekli hale getiriyor. Çocuklarımızın; bizim geleceğimiz, yarınlarımız umudumuz olduğu bilinciyle hareket etmeye devam ediyoruz. Evlat duygusu, eşi benzeri olmayan bir histir. Bu muhteşem duyguyu yaşayan kıymetli çiftlerimizin, ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyaya gelen yenidoğan bebeklerimizin vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı bir evlat olmasını temenni ediyorum" dedi. - ELAZIĞ