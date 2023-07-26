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Elazığ Belediyesi Engelli Araç Tamir Bakım Atölyesi Kurdu

Emlak Haberleri

Elazığ Belediyesi, engelli vatandaşların araçlarının tamiratının yapılması için engelli araç tamir bakım atölyesi kurdu. Atölyede engelli araçlarının her türlü tamiri ve bakımı yapılmaktadır.

Elazığ Belediyesi tarafından engelli vatandaşların araçlarının tamiratının yapılması için engelli araç tamir bakım atölyesi kuruldu.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Müdürlüğünde engelli araç tamir bakım atölyesi açıldı. Engelli vatandaşların hizmetine sunulan atölyede engelli araçlarının her türlü tamiri ve bakımı yapılıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emlak

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