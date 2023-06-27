Elazığ bayram namazı saati! Elazığ bayram namazı saat kaçta 2023? Elazığ Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Elazığ bayram namazı saati! Elazığ ilinde yaşayan vatandaşlar Elazığ bayram namazı saati kaçta merak ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazı öncesi Elazığ bayram namazı saat kaçta? Elazığ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? soruları araştırılıyor. İşte Elazığ bayram namazı saati...

ELAZIĞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Elazığ bayram namazı saati 05:35'tir.

Elazığ ilçelerine göre bayram namazı saatleri şu şekildedir:

Ağın bayram namazı saati: 05:36

Alacakaya bayram namazı saati: 05:33

Arıcak bayram namazı saati: 05:31

Baskil bayram namazı saati: 05:37

Karakoçan bayram namazı saati: 05:31

Keban bayram namazı saati: 05:36

Kovancılar bayram namazı saati: 05:32

Maden bayram namazı saati: 05:34

Palu bayram namazı saati: 05:32

Sivrice bayram namazı saati: 05:35

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sübhaneke duasını okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.