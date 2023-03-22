Elazığ Arıcak deprem mi oldu? 21 Mart Salı 2023 Elazığ Arıcak'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

AFAD verilerine göre bugün Elazığ Arıcak 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Elazığ Arıcak deprem mi oldu? 21 Mart Elazığ Arıcak'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 21 Mart Salı günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Elazığ Arıcak'ta deprem mi oldu? 21 Mart Elazığ Arıcak'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (21 MART 2023 SALI)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

Bugün 21 Mart Elazığ Arıcak'ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ ARICAK'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 21 Mart Salı 2023 bugün saat 23:17'de Elazığ Arıcak'ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.