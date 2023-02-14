Elazığ Ağın kaç şiddetinde deprem oldu? Ağın deprem şiddeti ne? Ağın kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Elazığ deprem oldu mu ve Elazığ'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Elazığ Ağın kaç şiddetinde deprem oldu? Ağın deprem şiddeti ne? Ağın kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...