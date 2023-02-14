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Elazığ Ağın kaç şiddetinde deprem oldu? Ağın deprem şiddeti ne? Ağın kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Elazığ Ağın kaç şiddetinde deprem oldu? Ağın deprem şiddeti ne? Ağın kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Elazığ deprem oldu mu ve Elazığ'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Elazığ Ağın kaç şiddetinde deprem oldu? Ağın deprem şiddeti ne? Ağın kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

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Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Elazığ'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Elazığ Ağın kaç şiddetinde deprem oldu? Ağın deprem şiddeti ne? Ağın kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ELAZIĞ AĞIN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre Elazığ'ın Ağın ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

Elazığ Ağın kaç şiddetinde deprem oldu? Ağın deprem şiddeti ne? Ağın kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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