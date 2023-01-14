Elanur kimdir? Survivor Elanur Pat kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? Survivor 2023 Elanur kimdir, hayatı ve biyografisi!

Survivor 2023 Fenomenler takımında yer alan isimlerden birisi Elanur oldu. Survivor yarışmacılarını merak eden vatandaşlar, Elanur kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? araştırması yapıyor. Peki, Survivor Elanur kimdir? Survivor yarışmacısı Elanur kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023'ün başlamasına sayılı saatler kaldı. Survivor yeni yıl yarışmacıları merak edildi. Biyografisi ve kariyeri merak edilen isimler arasında Elanur geliyor. Peki, Elanur kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? Elanur gerçek ismi ne? Survivor Elanur kimdir, kaç yaşında?

ELANUR GERÇEK İSMİ NE?

Elanur'un gerçek adı "Elanur Pat" 'tır.

ELANUR PAT KİMDİR?

Elanur Pat (30 Aralık 2000, İstanbul), Türk internet ünlüsü ve şarkıcıdır. İnternet kariyerine RunalexX kullanıcı adı ile başlamış ve üne kavuşmuştur. Yalova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı okuyan Pat ilk olarak adından Twitch yayınları ile söz ettirmiştir.

Bela adlı şarkısı ile müzik dünyasına giriş yapan Elanur Twitch ve Instagram'da binlerce takipçisi bulunmaktadır.

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