Ekranların dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Ela Rümeysa Cebeci hakkında nereli olduğu, İnstagram hesabı, hayatı ve biyografisi izleyiciler tarafından merak edilmekte. Peki, Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, İnstagram hesabı ne? Ela Rümeysa Cebeci hayatı ve biyografisi!

Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Sorusu, Habertürk'te sunuculuk yapması başta olmak üzere birçok farklı sebepten merak edilmekte. Ekranların dikkat çekmeyi başaran isimleri arasında yer alan Ela Rümeysa Cebeci yaşı ve İnstagram hesabı en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Habertürk ekranlarında görmeye alıştığımız isim hakkındaki tüm detaylara haberimizde yer verdik. Peki, Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, İnstagram hesabı ne? Ela Rümeysa Cebeci hayatı ve biyografisi!

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğdu. 2011 yıllarında İstanbul FM radyolarında program yaparak medya dünyasına adım attı. Ardından TRT 1'de muhabir olarak görev aldı ve televizyon kariyerine başladı. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında "Kanıt" adlı dizide yaşadı. Aynı yıl içinde "Nuri" adlı dizide de rol aldı. 2012 yılında "Fetih 1453" filmi ile sinema dünyasına adım attı ve son olarak "Şevkat Yerimdar" adlı dizide rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü.

Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk Yüksek Lisansı'nı tamamladı ve Siyaset Akademisi'nde eğitim aldı. Ayrıca Bahçeşehir ve Yeditepe Üniversiteleri İletişim Bölümü'nde de eğitim gördü. Bu zengin eğitim geçmişi, hem akademik alanda hem de sanat dünyasında başarılı bir kariyer yapmasına olanak sağladı.