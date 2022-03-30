Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli? Ela Rümeysa Cebeci Instagram hesabı ne?

İSTANBUL (Haberler.com) - Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Ela Rümeysa Cebeci merak konusu oldu. İşte Ela Rümeysa Cebeci hakkında merak edilen Ela Rümeysa Cebeci kimdir, Ela Rümeysa Cebeci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 31 Mayıs 1988

Boyu : 172 cm

Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Ekranlarına çıkmadan önce 2011'li yıllarda İstanbul FM radyolarında yaptığı programla tanındı.

TRT 1 ekranlarında muhabir olarak göreve başlayan Ela Rumeysa Cebeci, bir yandan da oyunculuk kariyerini başlamıştır. İlk rol aldığı dizi 2011 yılında Kanıt isimli dizidir. Aynı yıl Nuri adlı dizide de yer alan Cebeci, 2012 yılında Fetih 1453 filmi ve son olarak Şevkat Yerimdar adlı dizide rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

Ela Rumeysa Cebeci Eğitim Hayatı

• Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi

• Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans

• Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Akademisi

• Bahçeşehir ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Bölümü

ELA RÜMEYSA CEBECİ INTAGRAM HESABI NE?

Ela Rümeysa Cebeci "Elarumeysacebecİ" hesabından paylaşımlar yapmaktadır. Bazı paylaşımları:

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