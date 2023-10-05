Orta Amerika'nın batısında yer alan El Salvador, hem Kuzey Yarımküre'de hem de Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. Tarihi Maya uygarlığına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan ülke, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile bilinir. Ülkenin başkenti San Salvador olup, para birimi Amerikan Doları'dır. El Salvador'un nüfusu yaklaşık 6.5 milyon kişi olup, İspanyolca resmi dil olarak kabul edilir.

El Salvador hangi yarım kürede ve kıtada? El Salvador'un konumu, nüfusu ve harita bilgisi

El Salvador, dağlık ve volkanik arazilerle kaplıdır ve Pasifik Okyanusu kıyıları en düzlük bölgelerini oluşturur. Bu küçük ülke, tarihi, kültürel zenginlikleri ve güzel doğal manzaraları ile ünlüdür. Şimdi, El Salvador'un konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim.

EL SALVADOR HANGİ YARIM KÜREDE?

El Salvador, Orta Amerika'nın batısında yer alan ve coğrafi olarak hem Kuzey Yarımküre'de hem de Kuzey Amerika kıtasında bulunan bir ülkedir.

El Salvador, kuzeyde Honduras, batıda Guatemala ve doğuda Honduras ile sınırları paylaşan bir iç bölgeler ülkesidir. Ülkenin başkenti ve en büyük şehri San Salvador'dur. El Salvador, resmi olarak El Salvador Cumhuriyeti olarak adlandırılır ve para birimi Amerikan Doları'dır (USD).

TARİHİ

El Salvador'un tarihi, antik Maya uygarlığına kadar uzanır. Bu topraklar, Maya medeniyetinin önemli bir parçasıydı ve El Salvador'da birçok tarihi Maya kalıntısı ve tapınak bulunur. İspanyol sömürgecileri 16. yüzyılın ortalarında bu bölgeyi fethetti ve El Salvador, İspanyol İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. 1821'de bağımsızlığını kazandıktan sonra çeşitli dönemlerde Orta Amerika Federasyonu ve sonra Honduras ile birleşti.

El Salvador'un haritasına baktığınızda, ülkenin büyük ölçüde dağlık ve volkanik arazilerle kaplı olduğunu ve Pasifik Okyanusu kıyılarının ülkenin en düzlük bölgelerini oluşturduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ülkede bulunan volkanlar, doğa severler ve macera tutkunları için popüler destinasyonlardır.

El Salvador'un nüfusu yaklaşık olarak 6.5 milyon kişidir. İspanyolca, resmi dil olarak kabul edilirken yerel halk Nahuatl ve İngilizce gibi dilleri konuşur. Ülke, farklı etnik gruplara ve kültürlere ev sahipliği yapar ve bu çeşitlilik El Salvador'un zengin kültürel dokusunu oluşturur. El Salvador mutfağı, pupusa (mısır veya pirinç unu ile yapılan bir tür yemek), yuca ve deniz ürünleri gibi yerel lezzetlerle ünlüdür.

Künye

Başkent: San Salvador

Nüfus: 6 milyon 365 bin

Etnik Yapı: Yüzde 90 melez, yüzde 9 Avrupa kökenli, yüzde 1 Amerikan yerlisi – Hint melezi

Yüz ölçümü: 21 bin 40 kilometrekare

Dil: İspanyolca

Din: Yüzde 86 Hristiyan, yüzde 2 diğer, yüzde 12 hiçbiri

Para Birimi: Salvador kolonu

Sonuç olarak, El Salvador, Orta Amerika'nın gizli cennetlerinden biridir. Coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve tarihi mirası ile El Salvador, doğa severler, tarih meraklıları ve deniz tatili sevenler için mükemmel bir destinasyondur. Bu benzersiz ülkeyi ziyaret etmek, El Salvador'un güzelliklerini keşfetmek ve sıcakkanlı Salvadorlularla tanışmak için büyüleyici bir fırsattır.