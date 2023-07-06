El Niño'nun etkileri küresel ölçekte hissedilir ve iklimi önemli ölçüde etkileyebilir. El Niño'nun ortaya çıkması, genellikle Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgelerindeki ticaret rüzgarlarının zayıflaması veya tersine dönmesiyle ilişkilendirilir. Peki, El Nino nedir? El Nino etkisi nedir, ne demek? El Nino kasırgası, hava olayı nedir? El Nino sıcakları geldi mi?

EL NİNO NEDİR, EL NİNO ETKİSİ NEDİR, NE DEMEK?

El Niño, Pasifik Okyanusu'ndaki deniz suyu sıcaklığının normalden daha yüksek olduğu ve bu durumun atmosferdeki değişikliklere yol açtığı bir iklim olayıdır. El Niño, sıcak su kütlelerinin Doğu Pasifik'e doğru hareket ettiği bir döngüdür. Bu durumda, normalde yükselen ve soğuyan su kütlesi yerine, yüzey sıcaklığı artar ve daha fazla buharlaşmaya neden olur.

El Niño'nun etkileri çeşitlidir. Bazı bölgelerde kuraklık, diğer bölgelerde ise aşırı yağışlar ve sel riski görülebilir. Tarım, balıkçılık ve su kaynakları gibi sektörler üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Ayrıca, El Niño'nun küresel iklim sistemine etkisi, hava akımları ve deniz akıntıları üzerinde değişikliklere neden olarak hava durumu olaylarının sıklığını ve yoğunluğunu etkileyebilir. El Niño'nun yanı sıra, ona zıt bir olay olan La Niña da meydana gelebilir. La Niña, normalden daha soğuk deniz suyu sıcaklıklarına ve farklı atmosferik değişikliklere yol açar. El Niño ve La Niña, Pasifik Okyanusu'ndaki su sıcaklık değişikliklerinin farklı aşamalarını temsil eder.

EL NİNO KASIRGASI, HAVA OLAYI NEDİR?

El Niño olayları, uzun süreli hava tahminleri ve iklim modelleri için önemli bir faktördür. Bilim insanları, El Niño olaylarını izler ve tahminler yaparak ilgili bölgelerin hazırlıklı olmasını sağlamaya çalışır. El Niño'nun ne zaman oluşacağı ve etkilerinin ne olacağı kesin olarak öngörülemez. Ancak, bu olayın dünya genelindeki iklim koşullarını etkileyen önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, El Niño'nun izlenmesi ve anlaşılması, iklim değişikliği araştırmalarında büyük önem taşır.

EL NİNO SICAKLARI GELDİ Mİ?

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) son raporuna göre, El Niño olayının 2023'ün ikinci yarısında devam etme olasılığı %90 olarak tahmin ediliyor. Olayın orta şiddette gerçekleşmesi bekleniyor.

El Niño genellikle her iki ila yedi yılda bir ortaya çıkar ve süreleri genellikle dokuz ila 12 ay arasında değişir. Bu olay, orta ve doğu tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki su yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla ilişkili doğal bir iklim modelidir. Ancak insan faaliyetleri tarafından etkilenen iklim değişikliği bağlamında gerçekleşebilir.

El Niño beklentisiyle ilgili olarak, WMO'nun Mayıs ayında yayınladığı bir rapor, önümüzdeki beş yılın en az birinin ve toplam beş yıllık dönemin, rekor seviyede sıcaklık kaydederek tarihindeki en sıcak dönem olma olasılığının %98 olduğunu tahmin etmiştir. Bu, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte sıcaklık artışının devam ettiğini göstermektedir.