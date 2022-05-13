El Nahyan kimdir? BAE devlet başkanı El Nahyan kimdir?

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayid El Nahyan, 73 yaşında hayatını kaybetti. Al Nahyan'ın ölümünün ardından 40 gün süreyle resmi yas ilan edildi ve bayrakların yarıya indirilmesine karar verildi. Öte yandan tüm resmi ve özel kurumlar için 3 günlük resmi tatil ilan edildi.El Nahyan kimdir?

EL NAHYAN KİMDİR?

73 yaşındaki bin Zayed El Nahyan, 3 Kasım 2004'ten bu yana BAE'nin Devlet Başkanı ve Abu Dabi Şeyhi olarak görev yapıyordu.

1971'den 2 Kasım 2004'te vefat edene kadar BAE'nin ilk cumhurbaşkanı olarak görev yapan babası merhum Şeyh Zayed bin Sultan El Nahyan'ın halefi olarak seçilmişti.

1948 doğumlu Şeyh Halife, BAE'nin ikinci devlet başkanı ve Abu Dabi Emirliği'nin 16. hükümdarıydı. Şeyh Zayed'in en büyük oğluydu.

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