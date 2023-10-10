Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaların merkezinde yer alan İzzeddin el-Kassam Tugayları hakkında pek çok soru geliyor. Gazze Şeridi'ni 2007 yılından itibaren denetleyen Hamas'ın askeri kolunu oluşturan İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı "El Aksa Tufanı Operasyonu"nun İsrail'e karşı başladığını ilan etti. Peki, EL KASSAM TUGAYLARI KİMDİR? Kassam Tugayları kaç kişi, ne zaman kuruldu, kimin ordusu? İzzeddin el Kassam Tugayları nedir? İşte detaylar…

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, bu operasyon sırasında 5 binden fazla roket fırlattığını bildirmesi, bu askeri örgütün dikkat çekmesine neden oldu. Bu çatışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için devam ediyoruz. Peki, EL KASSAM TUGAYLARI KİMDİR? Kassam Tugayları kaç kişi, ne zaman kuruldu, kimin ordusu? İzzeddin el Kassam Tugayları nedir? İşte detaylar…

EL KASSAM TUGAYLARI KİMDİR?

1992 yılında faaliyete başlayan İzzeddin el Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı kanadı olarak bilinir. Adını, Filistinli lider Şeyh İzzeddin el Kassam'dan almıştır, ki kendisi 1935 yılında hayatını kaybetmiştir. Kassam Tugayı, varlığını ilk kez 1 Ocak 1992 tarihinde bir hücre tarafından yayınlanan açıklama ile resmen duyurdu ve Hamas'ın silahlı kanadı olduğunu ilan etti.

KASSAM TUGAYLARI KAÇ KİŞİ, NE ZAMAN KURULDU, KİMİN ORDUSU?

Kassam Tugayı, tarihsel olarak 26 Ekim 2001'de İsrail'in güneyindeki Sderot'a ateşlediği "Kassam 1" roketiyle dikkat çekti. Bu roket, Time dergisi tarafından "Ortadoğu'yu değiştirmek için kullanılan primitif bir füze" olarak tanımlandı. Ayrıca, 2014 yılında Kassam Tugayı, insansız hava aracı ürettiğini açıkladı.

İZZEDDİN EL KASSAM TUGAYLARI NEDİR?

Tugay, Yahya Ayyaş, Nizar Reyyan, Salah Şehade ve Ahmed Caberi gibi önemli komutanlarını İsrail saldırılarında kaybetmiştir. Şu anki liderlik, Muhammed Deif tarafından sağlanırken, sözcülüğünü ise Ebu Ubeyde yapmaktadır. Tugay, dışarıdan gelen hiçbir milis desteğini kabul etmemekte olup, askeri yapılanmasını erlerden başlayarak mangalar, takımlar, bölükler, taburlar gibi gerçek askeri düzen içinde sürdürdüğünü ifade etmektedir.