AKSARAY (İHA) - Amigurumi ve el işi ile hem torununu okutuyor, hem de hasta eşine bakıyor

AKSARAY - Aksaray'da amigurumi ve el örgüsü kıyafetler yaparak çarşıda satan 59 yaşındaki Gülsüm Telli, hem torununu okutuyor hem de hasta eşine bakıyor.

Aksaray'da el işi yaparak sağladığı kazançla torununu okutup hasta eşine bakmaya çalışan 59 yaşındaki Gülsüm Telli, caddelerde açtığı tezgahta bir yandan örüyor bir yandan da satış yapıyor. Çalışma azmiyle herkesin dikkatini çeken Gülsüm Telli, 4 çocuğunu eşinin malulen emeklilik maaşıyla ve el işi yaparak büyüttü. 1'i evli olan çocuklarından dünyaya gelen torunu için de çalışan Gülsüm Telli, Bankalar Caddesindeki tezgahında bebek örerek satış yapıyor. Bir birinden farklı modellerle bebek örgüsü yapan Gülsem Telli, aynı zamanda da 0-3 yaş grubu çocuklar için yelek örüp, boncuklarla anahtarlık yapıyor. Kamuda çalışırken Lapurmi hastalığına yakalanan ve evlendiği günden beri hastalığı nedeniyle 2 kez ameliyat olarak burnunu kaybeden eşinin malulen kazandığı emekli maaşının torununun okul masraflarına yetişmediği için 3 yıl önce tezgah açan Gülsüm Telli, 15 liradan başlayıp 50 liraya kadar sattığı amigurumi bebeklerle eşinin ilaç ve torununun okul masraflarına katkı sağlıyor.

Havaların iyi olduğu günlerde tezgah başındaki örgü yapan Gülsüm Telli, "Önce modele bakarak modeli satın aldım. Ona bakarak yaptım. Gelen misafirlerden gördükçe ben telefon falan kullanamam okumuşluğum yok, baktım bir yerlere koydum. Onlar kendi satıyor, kendim satayım dedim. Çıktım 3 senedir kendim satıyorum. Bir torunum var onu okutuyorum. Eşim hasta kanser hastası yine ameliyat oldu. Katkı olsun diye yapıyorum. Eşim malulen emekli zaten, tamamen kendim örüyorum. Gece 12'lere kadar örüyorum. Sabah buraya geliyorum. Sabah burada örüyorum hava iyi olunca, çok senedir örüyorum ama 3 yıldır satıyorum. Önceden halı dokudum benim eşim evlendiğimden beri hasta burnunu da aldılar" dedi.