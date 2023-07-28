El Classico ne zaman? Arda Güler Barcelona Real Madrid maçında oynayacak mı?
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İspanya Ligi'nin iki ezeli rakibi Barcelona ve Real Madrid, Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılaşacak. Barcelona-Real Madrid maçı, 30 Temmuz Pazar günü saat 00:00'da başlayacak. Maç, Arlington, AT&T Stadyumu'nda oynanacak. Barcelona'nın kadrosunda bulunan Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı henüz açıklanmadı.
Barcelona Real Madrid maçı canlı yayını için nefesler tutuldu. Barcelona Arda Güler'i kadrosunda bulunduran Real Real Madrid maçı, İspanya Ligi'nin iki ezeli rakibini Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) karşı karşıya getirecek.El Classico ne zaman? Arda Güler Barcelona Real Madrid maçında oynayacak mı?
Barcelona-Real Madrid Maçı, 30 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Barcelona-Real Madrid Maçı, saat 00:00 başlayacak.
Barcelona ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği Soccer Champions Tour maçı, Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.
Barcelona Real Madrid kadrosu henüz açıklanmadı.