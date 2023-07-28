İspanya Ligi'nin iki ezeli rakibi Barcelona ve Real Madrid, Amerika Birleşik Devletleri'nde karşılaşacak. Barcelona-Real Madrid maçı, 30 Temmuz Pazar günü saat 00:00'da başlayacak. Maç, Arlington, AT&T Stadyumu'nda oynanacak. Barcelona'nın kadrosunda bulunan Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı henüz açıklanmadı.

Barcelona Real Madrid maçı canlı yayını için nefesler tutuldu. Barcelona Arda Güler'i kadrosunda bulunduran Real Real Madrid maçı, İspanya Ligi'nin iki ezeli rakibini Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) karşı karşıya getirecek.El Classico ne zaman? Arda Güler Barcelona Real Madrid maçında oynayacak mı?

EL CLASSİCO NE ZAMAN?

Barcelona-Real Madrid Maçı, 30 Temmuz Pazar günü oynanacak.

BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Real Madrid Maçı, saat 00:00 başlayacak.

BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ve Real Madrid, karşı karşıya geleceği Soccer Champions Tour maçı, Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.

ARDA GÜLER BARCELONA REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Barcelona Real Madrid kadrosu henüz açıklanmadı.