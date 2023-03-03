İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 1-0 mağlup etti ve rövanş için avantajlı skoru aldı. Nefesleri kesen karşılaşmanın özeti ise merak edildi. Futbolseverler El Clasico özet! Real Madrid- Barcelona maç özeti izle! Real Madrid- Barcelona maçı özeti! El Clasico kaç kaç bitti, golleri kim attı? araması yaptı.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği El Clasico dün akşam oynandı. Real Madrid ile Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final maçında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Katalan devi, final için avantajı yakaladı. Arama motorlarında ise El Clasico özet! Real Madrid- Barcelona maç özeti izle! Real Madrid- Barcelona maçı özeti! El Clasico kaç kaç bitti, golleri kim attı? araması yapılıyor.

REAL MADRİD- BARCELONA MAÇ ÖZETİ!

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 1-0 mağlup etti ve rövanş için avantajlı skoru aldı. El Clasico'nun favorisi olarak gösterilen eflatun-beyazlıların kendi evinde sahadan yenilgiyle ayrılması büyük şaşkınlık yarattı. Öte yandan Real Madrid'in isabetli şut atamadan mücadeleyi tamamlaması ise futbolseverler arasında dalga konusu oldu. El Clasico'da Barcelona'ya galibiyeti getiren gol, 26. dakikada Eder Militao'nun kendi kalesine attığı pozisyonda geldi. Real Madrid oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyduğu mücadelede Barcelona kalesine isabetli şut atamadı. Dev maçta 90 dakika sahada kalan Barcelona'nın deneyimli yıldızı Sergio Busquets, 46 kez ile El Clasico tarihinde en çok forma giyen isim oldu. İspanya Kral Kupası yarı final maçının 2. ayağı 5 Nisan tarihinde Nou Camp'ta oynanacak.