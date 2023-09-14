El Chapo, gerçek adıyla Joaquín Guzmán Loera, Meksika'nın en ünlü uyuşturucu baronlarından biridir. El Chapo hayatı merakk onusu oldu. Peki, El Chapo kimdir? El Chapo eşi kim? El Chapo serveti ne kadar? İşte detaylar...

Hayatları filmlere ve dizilere konu olan Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gerçek adıyla Joaquín Guzmán Loera'nın yaşantısı hakkında detaylar araştırılmaktadır. El Chapo eşi kimdir merak konusu oldu. Peki, El Chapo kimdir? El Chapo eşi kim? El Chapo serveti ne kadar? Detaylar haberimizde...

EL CHAPO KİMDİR?

El Chapo, gerçek adıyla Joaquín Guzmán Loera, 1980'lerden itibaren Sinaloa Karteli'ni yönetmiş ve dünya çapında uyuşturucu kaçakçılığı yapmıştır. 2014 yılında devlet güçleri tarafından yakalandı ancak 14 Temmuz 2014'te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etti. Amerikan yetkililer Guzman'ın yakalanması için gerekli bilgileri verene 5 milyon dolarlık ödül vadetti. Aralık 2015'te uyuşturucu ticaretini sabote ettikleri gerekçesiyle IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi tehdit etti. 8 Ocak 2016 tarihinde yeniden yakalandı.

EL CHAPO EŞİ KİMDİR?

ABD'nin Los Angeles şehrindeki açık cezaevinde tutuklu bulunan dünyaca ünlü Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro, tahliye edildi. ABD Federal Hapishaneler Bürosu yetkilileri yaptıkları açıklamada, Aispuro'nun tahliye edildiğini doğrulayarak, gizlilik ve güvenlik nedenleriyle tutukluluk süresi sona eren kişiler hakkında daha fazla bilgi verilemeyeceğini açıkladı.