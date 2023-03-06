Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 5 Mart'ta yapılması planlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen EKYS sınavı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Peki, EKYS ne zaman yapılacak? 2023 EKYS ertelendi mi? EKYS nedir?

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenip ertelenmediği adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, EKYS ne zaman yapılacak? 2023 EKYS ertelendi mi? EKYS nedir? İşte detaylar haberimizde...

EKYS NE ZAMAN YAPILICAK 2023?

18 Ocak tarihinde başlayan EKYS başvuruları 24 Ocak tarihinde sona erdi. 5 Mart'ta yapılması planlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelendi.

EKYS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

EKYS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Erteleme kararı alınan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için yeni tarih henüz açıklanmadı. Ancak ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde sınavın yeni tarihinin paylaşılması bekleniyor.

EKYS NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.

Bu konuyla alakalı olarak bilgi edinmek isteyen insanların en çok bilgi sahibi olmak istediği bir başka önemli konu ise EKYS sınavına kimlerin girebileceği olmaktadır. Bu soruya şu şekilde yanıt verebilmek mümkündür; Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı konumunda olmak isteyen öğretmenlerin EKYS sınavına girmelerinin gerekliliği söz konusudur. Öğretmenler bu sınava girerek ilgili konumda görev yapabilmek için başvuruda bulunmuş oluyor.

Bu noktada EKYS sınavına kimler girebilir sorusunun yanıtı çok büyük bir değer taşıyor. Müdür ya da müdür yardımcılığı görevlerinde ilk defa olarak yer alacak olan bireyler için yazılı sınava Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Yönetmeliğinin 5,6 ve7'inci maddelerinde ifade edilen genel ve özel koşullara sahip olan adayların başvuruda bulunabilme durumu söz konusudur. Adayların taşımasının gerekliliğinin söz konusu olduğu EKYS başvuru koşulları ise şunlar olmaktadır:

Adaylık dahil olmak üzere en az iki senelik öğretmen olarak görev yürütmüş olmak. Söz konusu sürenin hesaplanmasında ise; 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli öğretmenlik, yıllık izin, asker öğretmenlik, aylıksız izin ve hastalık izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sürenin hesabında ise; yazılı sınava gerçekleştirilen baş vuru tarihinin son günü olan söz konusu tarih esas alınır. (11 Şubat 2021) Son başvuru tarihinden itibaren öğretmenlikte 2 senesini doldurmuş olan adaylar sınava girebilme hakkına sahip olacaktır.