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Ekvador - Senegal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı Ekvador - Senegal maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

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Ekvador - Senegal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı Ekvador - Senegal maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?

Ekvador - Senegal maçının son dakikaları oynanıyor. Çekişmeli geçen maçta iki takım da kazanmak için sahada. Ekvador - Senegal maçının tüm gollerini ve maç özetini izlemek isteyenler Google'da 'Ekvador - Senegal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 29 Kasım Salı Ekvador - Senegal maçının tüm gollerini HD izle! Kimler gol attı?' araştırması yapıyor. Ekvador - Senegal maç özeti ve detayları haberimizde...

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Ekvador - Senegal maçı 29 Kasım Salı yani bugün saat 18:00 'da başladı.

Ekvador - Senegal maçı TRT 1'de ekranlara geliyor.

Ekvador - Senegal maçı şuanda 2-1 devam ediyor. Maçta Senegal 2-1 önde. Maç 2-1 sona erdi.

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Senegal maçı 2-1 kazandı. Maçta atılan goller şu şekilde:

Ekvador'un golleri:

  • 67. dakika : Moises Caicedo

Senegal'in golleri:

  • 44. dakika : Ismaila Sarr (P)
  • 70. dakika : Kalidou Koulibaly

MAÇ SONUCU : EKVADOR 1 - 2 SENEGAL

2022 Dünya Kupası maç özetlerini TRT Spor Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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