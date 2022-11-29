2022 Dünya Kupası A grubunda Ekvador Senegal bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Ekvador Senegal ilk 11'de kimler var? Ekvador Senegal maçının hakemi kimdir? Ekvador ilk 11'de kimler var? Senegal ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekvador Senegal maçına dakikalar kala izleyiciler, Ekvador Senegal ilk 11'de kimler var? Ekvador Senegal maçının hakemi kimdir? Ekvador ilk 11'de kimler var? Senegal ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

EKVADOR SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekvador Senegal Dünya Kupası maçı 29 Kasım 2022 Salı günü yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.

EKVADOR SENEGAL MAÇININ İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Ekvador ilk 11:

Galindez

Preciado

Torres

Hincapie

Estupinan

Gruezo

Franco

Caicedo

Plata

Estrada

Valencia

Senegal ilk 11:

Mendy

Sabaly

Koulibaly

Jakobs

Diallo

Ciss

Gueye

Ndiaye

Gueye

Sarr

Dia

EKVADOR SENEGAL MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

Maçı, Clement Turpin yönetecek.