Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekvador Senegal ilk 11'de kimler var? Ekvador Senegal maçının hakemi kimdir? Ekvador ilk 11'de kimler var? Senegal ilk 11'deki isimler!

Gündem Haberleri

Ekvador Senegal ilk 11'de kimler var? Ekvador Senegal maçının hakemi kimdir? Ekvador ilk 11'de kimler var? Senegal ilk 11'deki isimler!

2022 Dünya Kupası A grubunda Ekvador Senegal bugün karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasına az bir süre kala futbol severler, Ekvador Senegal ilk 11'de kimler var? Ekvador Senegal maçının hakemi kimdir? Ekvador ilk 11'de kimler var? Senegal ilk 11'deki isimler neler? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekvador Senegal maçına dakikalar kala izleyiciler, Ekvador Senegal ilk 11'de kimler var? Ekvador Senegal maçının hakemi kimdir? Ekvador ilk 11'de kimler var? Senegal ilk 11'deki isimler! merak ediyor. İşte detaylar...

Ekvador Senegal Dünya Kupası maçı 29 Kasım 2022 Salı günü yani bu akşam saat 18:00 'da başlayacak.

Maçtaki ilk 11'ler şöyle:

Ekvador ilk 11:

  • Galindez
  • Preciado
  • Torres
  • Hincapie
  • Estupinan
  • Gruezo
  • Franco
  • Caicedo
  • Plata
  • Estrada
  • Valencia

Senegal ilk 11:

  • Mendy
  • Sabaly
  • Koulibaly
  • Jakobs
  • Diallo
  • Ciss
  • Gueye
  • Ndiaye
  • Gueye
  • Sarr
  • Dia

Maçı, Clement Turpin yönetecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title