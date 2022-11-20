Ekvador hangi grupta? Dünya Kupası'nda Ekvador'un rakipleri kimler? Ekvador'un Dünya Kupası grubu!
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Dünya Kupası'nda Ekvador'un grubunda kimler var merak ediliyor.2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Ekvador hangi grupta? Dünya Kupası'nda Ekvador'un rakipleri kimler? Ekvador'un Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Ekvador'un Dünya Kupası grubu!
Ekvador'un Dünya Kupası grubu! Dünya Kupası'nda Ekvador'un grubunda kimler var merak ediliyor.2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Ekvador hangi grupta? Dünya Kupası'nda Ekvador'un rakipleri kimler? Ekvador'un Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Ekvador'un Dünya Kupası grubu haberimizde...
EKVADOR'UN 2022 DÜNYA KUPASI GRUBU
Dünya Kupası'nda A grubunda yer alan Ekvador'un gruptaki rakipleri Hollanda, Senegal ve Katar'dır. Katar 2022 Dünya Kupası'na CONMEBOL elemeleri 4.sü olarak katılmıştır.
2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:
- A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
- B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
- C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
- D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
- E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
- F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
- G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
EKVADOR MİLLİ TAKIM KADROSU
Ekvador 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleciler: Moisés, Alexander Domínguez, Hernán Galíndez
Savunma: Piero Hincapié, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán, Angelo Preciado, Jackson Porozo, Xavier Arreaga, Diego Palacios, Félix Torres, William Pacho
Orta saha: Carlos Gruezo, José Cifuentes, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Alan Franco, Ángel Mena, Ayrton Preciado, Gonzalo Plata, Romario Ibarra
Forvet: Djorkaeff Reasco, Énner Valencia, Kevin Rodríguez, Michael Estrada
2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?
- Katar: Ev sahibi
- Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si
- Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si
- Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si
- Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si
- Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si
- Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si
- Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si
- İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si
- İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si
- İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si
- Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si
- Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si
- İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si
- Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si
- Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si
- Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si
- Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü
- Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü
- Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si
- Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si
- ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü
- Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı
- Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı