Ekvador hangi grupta? Dünya Kupası'nda Ekvador'un rakipleri kimler? Ekvador'un Dünya Kupası grubu!

Dünya Kupası'nda Ekvador'un grubunda kimler var merak ediliyor.2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Ekvador hangi grupta? Dünya Kupası'nda Ekvador'un rakipleri kimler? Ekvador'un Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Ekvador'un Dünya Kupası grubu!