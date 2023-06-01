Ekvador- Güney Kore ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ekvador- Güney Kore şifresiz mi?

FIFA U20 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Ekvador- Güney Kore bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ekvador- Güney Kore maçı ne zaman?