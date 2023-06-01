Ekvador- Güney Kore ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ekvador- Güney Kore şifresiz mi?
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FIFA U20 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Ekvador- Güney Kore bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sivasspor- Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Ekvador- Güney Kore maçı ne zaman?
FIFA U20 Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada Ekvador- Güney Kore karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sivasspor- Konyaspor maçı şifresiz mi? Sivasspor- Konyaspor maçı hakemi kim? Ekvador- Güney Kore maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Ekvador- Güney Kore ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ekvador- Güney Kore maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Ekvador ile Güney Kore arasındaki FIFA U20 Dünya Kupası maçı, Plus FIFA kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Plus FIFA, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Ekvador-Güney Kore Maçı, 01 Haziran Perşembe günü oynanacak.
Ekvador-Güney Kore Maçı, saat 20:30 başlayacak.
Ekvador ve Güney Kore, karşı karşıya geleceği FIFA U20 Dünya Kupası Son 16 maçı, La Plata'da, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.