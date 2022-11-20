Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022! Ekvador dünya kupası kadrosunda kimler var? Ekvador milli takımı kadrosu!

Ekvador Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Katar geliyor. Ekvador aday kadrosu isimleri! Ekvador milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Ekvador dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Ekvador 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

Ekvador Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Katar geliyor. Ekvador aday kadrosu isimleri! Ekvador milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Ekvador dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Ekvador 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

EKVADOR DÜNYA KUPASI KADROSU

Ekvador 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleciler: Moisés, Alexander Domínguez, Hernán Galíndez

Savunma: Piero Hincapié, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán, Angelo Preciado, Jackson Porozo, Xavier Arreaga, Diego Palacios, Félix Torres, William Pacho

Orta saha: Carlos Gruezo, José Cifuentes, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Alan Franco, Ángel Mena, Ayrton Preciado, Gonzalo Plata, Romario Ibarra

Forvet: Djorkaeff Reasco, Énner Valencia, Kevin Rodríguez, Michael Estrada

EKVADOR MİLLİ FUTBOL TAKIMI



Ekvador millî futbol takımı, Ekvador'u ulusal karşılaşmalarda temsil eden futbol takımıdır. Geçmişte çok zayıf bir takım olan Ekvador millî takımı son zamanlarda atağa geçti.