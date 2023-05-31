Ekvador'da Türk Mutfağı Haftası kapanışı üst düzey katılımla gerçekleştirildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, Türk Mutfağı Haftası'nın kapanışı üst düzey katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki Türk Mutfağı Haftası kapsamında, ülkenin önde gelen gastronomi ve mutfak sanatları fakülteleriyle işbirliği yapıldı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki Özyeğin Üniversitesi bünyesindeki Le Cordon Bleu İstanbul'un ile işbirliğinde hazırlanan faaliyet ve eğitimler için Eğitmen Şef Osman Bahadır, Ekvador'a geldi.

Faaliyet ve eğitimleri takiben, Kito Büyükelçiliği resmi konutunda düzenlenen davete Enerji ve Maden Bakanı, Kamu Sağlığı Bakanı, Turizm Bakanı, Devlet Başkanlığı Kamu Güvenliği Sekreteri, İçişleri Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, üst düzey devlet görevlileri, basın ve sanat çevrelerinin tanınmış simaları olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Ekvador'un başlıca 5 gastronomi fakültesine yönelik eğitimlere ilaveten, kapanış gala yemeğinde de gastronomi kentlerinden Hatay'a özel bir yer ayrıldı.

Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın, gala yemeğindeki konuşmasında, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Hatay'daki kayıplara değindi. Yalçın, kayıpların acısının halen canlı olduğunu, bu kıymetli şehrin mirasını en iyi anma yöntemlerinden birinin gastronomisini dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Hafta boyunca organize edilen faaliyetlerin ülkedeki gastronomi fakülteleriyle ileriye dönük işbirliğinin ilk adımı olmasının beklendiği bildirildi.

Etkinliklerde, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın gastronomi şehirlerinden Hatay mutfağına ait menü temel alındı.