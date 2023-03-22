EKSUN ne zaman işleme başlayacak? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Eksun Gıda halka arz kodu ne? soruları düştü. Peki, EKSUN ne zaman işleme başlayacak? EKSUN gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? EKSUN gıda ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta işleme başlayacak?

Halka arz takip eden vatandaşlar EKSUN ne zaman işleme başlayacak? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise EKSUN ne zaman işleme başlayacak? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, EKSUN ne zaman işleme başlayacak? EKSUN gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? EKSUN gıda ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta işleme başlayacak?

EKSUN GIDA NE ZAMAN İŞLEME BAŞLAYACAK?

Eksun Gıda halka arz tarihi 15-16-17 Mart 202309:00-17:00 olarak açıklandı. Eksun Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.

EKSUN KAÇ LOT VERİYOR?

Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.

EKSUN ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda bireysele Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.