Eksun Gıda, Üretim ve İhracatta Çıtayı Yükseltiyor

Sinangil markasıyla perakende un pazarında lider konumda bulunan Eksun Gıda, yılın ilk yarısında 52 bin ton ihracat hacmine ulaşırken yıl sonunda bu rakamı 130 bin tona ulaştırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak Eksun Gıda Fabrikalar ve Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Yıldız, “AR-GE gücümüz ve güçlü finansal sermayemizle pazar payımızı artırmaya devam ediyor, büyümemizi sürdürülebilir yatırımlarla destekliyoruz. Cumhuriyet’imizin 100 yılının 60 yılına şahitlik eden Sinangil markamızla da ürün yelpazemizi müşteri ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz” dedi. Yıldız, Türkiye genelinde bu yıl buğdayda 21,5 milyon ton rekolte beklendiğinin de altını çizdi.

Sinangil markasıyla perakende un pazarında lider konumda bulunan Eksun Gıda, yılın ilk yarısında 52 bin ton ihracat hacmine ulaşırken yıl sonunda bu rakamı 130 bin tona ulaştırmayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak Eksun Gıda Fabrikalar ve Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Yıldız, "AR-GE gücümüz ve güçlü finansal sermayemizle pazar payımızı artırmaya devam ediyor, büyümemizi sürdürülebilir yatırımlarla destekliyoruz. Cumhuriyet'imizin 100 yılının 60 yılına şahitlik eden Sinangil markamızla da ürün yelpazemizi müşteri ihtiyaçlarına göre geliştiriyoruz" dedi. Yıldız, Türkiye genelinde bu yıl buğdayda 21,5 milyon ton rekolte beklendiğinin de altını çizdi.

60 yılı geride bırakan Sinangil'in yanı sıra Sinangil Gluten Yok markaları ile 200'ü aşkın ürün çeşidini bünyesinde barındıran Eksun Gıda, perakende un pazarına liderlik ederken dünyaya un ihracatı gerçekleştiren öncü şirketler arasında yer alıyor. Tekirdağ ve Konya'da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekarelik iki ayrı tesiste üretim yapan Eksun Gıda, yılın ilk yarısında 2,4 milyar TL'nin üzerinde satışa imza attı. Tekirdağ fabrikasındaki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezinde, ihtiyaca göre un anlayışını ve sosyal sorumluluğu gözeterek bu yıl 3 yeni öncü projeyi daha devreye alan Eksun Gıda, nitelikli un üretiminde fark yaratan çalışmalar hayata geçirdi.

"UN ÜRETİMİ VE İHRACATINDAKİ ÖNCÜ ROLÜMÜZ SÜRECEK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksun Gıda Fabrikalar ve Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Yıldız, Türkiye'nin un üretimindeki lider rolüne Eksun Gıda olarak en büyük desteği sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Yıllık ortalama 20 milyon ton buğday üretimiyle iç pazarımızın talebini karşılayabilen ülkemizde ortalama 3 milyon tonu aşkın un ihraç ediliyor. Eksun Gıda olarak, küresel dinamiklerin seyrini iyi gözlemleyip proaktif sürdürülebilir vizyonumuz, AR-GE gücümüz ve güçlü finansal sermayemizle ihracat pazarındaki payımızı artırmaya devam ediyoruz" dedi. 2023 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre yüzde 20'lik artışla 52 bin tona ulaşan ihracat hacimlerini yıl sonunda 130 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yıldız, "İhracat yaptığımız 30'dan fazla ülke arasına, yılın ilk 6 ayında Dubai ve İngiltere'yi de dahil ederek genişlemeye devam ediyoruz. Özellikle Doğu Afrika, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika pazarlarında ihracat hacmimizi daha da büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"BU YIL BUĞDAY HASADINDA ARTIŞ YAŞANDI"

Bu yılın buğday sezonunu da değerlendiren Yıldız, "Yurdumuzun dört bir yanından aldığımız hasat verileri neticesinde, geçtiğimiz yıla oranla rekoltede yüksek artışlar olduğunu gözlemliyoruz. Başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi-Harran Ovası, İç Anadolu ve Trakya olmak üzere pek çok tarım alanında hasat dönemi verimli geçti. Bu verimde yıl genelinde görülen kuraklığa rağmen dönemsel yüksek seviyeli yağışlar büyük rol oynadı. Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Rekolte Tahmin Raporu verilerine göre buğdayda bu yıl 21,5 milyon ton rekolte bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda bu rakam yaklaşık yüzde 10 artış anlamına geliyor" dedi. Global pazarları da değerlendiren Yıldız, tahıl koridoruna ilişkin olarak, "Dünyanın kuzeyinde Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ambarı diyebileceğimiz bir noktada olması, istemediğimiz bir gerginlik ile birlikte özellikle Kuzey Afrika ülkelerine buğday ve unun gitmesine çok büyük sekte vurdu. Bu bağlamda Türkiye, liderlik yaparak aracı konumunda üç kere koridorun açılmasını ve korunmasını sağladı. Şu anda koridorun devamına ara verildi. Ama çok hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın aracılığıyla bu koridorun açılacağına inanıyoruz. Türkiye, kendi ihtiyacının çok üstünde olmak üzere, son 5 yılın ortalaması olarak yıllık 20 milyon ton buğday üretimi ile kendi ihtiyacını karşılıyor. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında, ortalama yüzde 70'i Rusya'dan gelen buğday ile üretilen unlar, ihtiyacı olan ülkelere Birleşmiş Milletler ihaleleri aracılığıyla veya kendi satış kanallarımız ile ihraç ediliyor. Ülkemiz gerek jeopolitik konumu gerek yüksek kapasiteli şirketleri ile dünya un ihracatında bir numara olmayı sürdürüyor" dedi.

"SIFIR ATIKLA VE VERİMLİ ENERJİYLE ÜRETİM"

2023 yılının ilk çeyreğinde tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleşen halka arzla Eksun Gıda'nın paylarının yüzde 28,63'ünün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığını hatırlatan Yıldız, yatırım vizyonlarını ise "Sürdürülebilir bakış açımızla üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Konya fabrikamızda yapılması planlanan, toplam 12 adet 90 tonluk un silosu yatırımı için tedarikçilerle anlaşmalar imzalayarak un depolama kapasitesini artırmayı ve sürdürülebilir kalite anlayışını desteklemeyi hedefliyoruz. Tekirdağ ile birlikte Konya'da kurulu un üretim tesislerimizde elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yenilenebilir enerji santrali kurma çalışmalarımıza başladık. Sıfır atıkla üretim kapsamımızda da AR-GE merkezimizle birlikte organik atıkların, yem dışında gübre ve ambalaj gibi alanlarda kullanılmasına yönelik geri dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

"ÜRÜN YELPAZESİNDE YENİLİKLER SÜRÜYOR"

Bu yıl 60. yaşını kutlayan Sinangil'in ürün yelpazesinde yeniliklerin sürdüğünü belirten Yıldız, "Mutfakların baş tacı Sinangil markamızın zengin un çeşitleriyle her ihtiyaç ve kullanıma cevap veriyoruz. Sinangil Gluten Yok ise bu yıl ürün gamına eklediği kurabiye çeşitleri ve dondurulmuş pizzasıyla glütensiz beslenmeyi tercih edenlerin önemli bir talebini karşılıyor" dedi.

UN ENDÜSTRİSİNDE İNOVASYON TEKİRDAĞ'DAN ÇIKIYOR

Sinangil'in ev sahipliğinde, Tekirdağ fabrikasında basın mensuplarını ağırlayan Eksun Gıda'nın teknoloji ve AR-GE odaklı çalışmalarından detaylar paylaşıldı. 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan onayla açılan AR-GE merkezinde, araştırma yoğunluklu, uluslararası rekabetçiliği yüksek, ulusal ve uluslararası bilgi kaynağına katkı sağlayacak; üniversite, sanayi ve kamu kuruluşu iş birliklerine öncelik veren projeler ortaya koyuluyor.

Eksun Gıda, mavi ve beyaz yakalı olmak üzere yaklaşık 500 çalışana istihdam sağlıyor. Tekirdağ ve Konya fabrikalarında yeni nesil teknolojileri kullanan şirket, glütensiz un ve unlu mamuller olmak üzere farklı tüketici alışkanlıklarını dikkate alarak sosyal fayda anlayışıyla ürünler geliştiriliyor.

SİNANGİL MASTERCLASS İLE GASTRONOMİ YOLCULUĞU

Türkiye'nin ilk paketli un markası olan ve 200 çeşit ürünüyle 60 yıldır Türk mutfak kültürünün demirbaşı konumunda yer alan Sinangil, EKS Mutfak Akademisi iş birliğinde bir masterclass etkinliğine imza attı. Ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç liderliğinde, Eksim Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıde Genel Müdürü Ahmet Demir'in katılımıyla gerçekleşen atölyede basın temsilcileri, kuru domatesli zeytinli kiş, çikolatalı terin ve karabuğday unlu ayçiçekli kurabiye yapımının inceliklerini, profesyonel tekniklerini öğrenme ve deneyimleme fırsatı buldu.

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