Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun halka arz eşit mi, oransal mı? Eksun Gıda halka arz kaç lot verdi?

Halka arz takip eden vatandaşlar Eksun Gıda halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun halka arz eşit mi, oransal mı? Eksun Gıda halka arz kaç lot verdi? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...