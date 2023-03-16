Eksun Gıda halka arz oransal mı, eşit mi? Eksun Gıda kaç lot verir? Eksun Gıda halka arz ne zaman borsada işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Eksun Gıda halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Eksun Gıda halka arz oransal mı, eşit mi? Eksun Gıda kaç lot verir? Eksun Gıda halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...