Eksun Gıda halka arz ne zaman? Eksun Gıda halka arz kaç lot verir? Eksun Gıda halka arz enerji oransal mı? EKSUN halka arz ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Eksun Gıda halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Eksun Gıda halka arz ne zaman? Eksun Gıda halka arz hangi bankada var? Eksun Gıda halka arz enerji oransal mı? Eksun Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...