Eksun Gıda halka arz ne zaman? Eksun Gıda halka arz kaç lot verir? Eksun Gıda halka arz enerji oransal mı? EKSUN halka arz ne zaman işlem görecek?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Eksun Gıda halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Eksun Gıda halka arz ne zaman? Eksun Gıda halka arz hangi bankada var? Eksun Gıda halka arz enerji oransal mı? Eksun Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
EKSUN halka arz ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Eksun Gıda halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Eksun Gıda halka arz kaç lot verir? Eksun Gıda halka arz hangi bankada var? Eksun Gıda halka arz enerji oransal mı? Eksun Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Eksun Gıda alabileceğiniz bankalar!
Eksun Gıda halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Eksun Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracılığıyla alınabilecek.
Eksun Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz olacak.
Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.
Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.
Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.