Eksun Gıda halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun Gıda kaç lot verdi?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Eksun Gıda halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Eksun Gıda halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun Gıda kaç lot verdi? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
EKSUN halka arz ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Eksun Gıda halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Eksun Gıda halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun Gıda kaç lot verdi? sorularını merak ediyor. İşte Eksun Gıda alabileceğiniz bankalar!
Eksun Gıda halka arz tarihi 15-16-17 Mart 202309:00-17:00 olarak açıklandı.
Eksun Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Eksun Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz olacak.
Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.
Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.
Şirket halka arzda bireysele Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.