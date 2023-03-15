Eksun Gıda halka arz hangi bankalarda var? Eksun Gıda kaç lot verir? Eksun Gıda halka arz ne zaman borsada işlem görecek? Eksun Gıda halka arz!

Halka arz takip eden vatandaşlar Eksun Gıda halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Eksun Gıda halka arz ne zaman? Eksun Gıda halka arz hangi bankada var? Eksun Gıda halka arz enerji oransal mı? Eksun Gıda halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...