Eksim Enerji Ceo'su Arkın Akbay: "Hedefimiz 4 Milyon Ton Karbon Salınımını Engellemek"

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Eksim Enerji, çevre dostu enerji üretimiyle karbon salınımı azaltma hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yüzde 100 yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan portföyüyle sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara imza atan şirket, 2022 yılında 1,3 milyon ton karbon salınımını önlemeyi başardı. Konuyu değerlendiren Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlardan kaynaklı emisyonun önüne geçmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin artırılması büyük önem taşıyor. Özellikle ülkemizde hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle alanlarında enerji üretimi için büyük bir potansiyel söz konusu. Eksim Enerji olarak küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi bozmadan gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil enerjinin en önemli güç olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Eksim Enerji, çevre dostu enerji üretimiyle karbon salınımı azaltma hedeflerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yüzde 100 yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan portföyüyle sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara imza atan şirket, 2022 yılında 1,3 milyon ton karbon salınımını önlemeyi başardı. Konuyu değerlendiren Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, "Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlardan kaynaklı emisyonun önüne geçmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin artırılması büyük önem taşıyor. Özellikle ülkemizde hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle alanlarında enerji üretimi için büyük bir potansiyel söz konusu. Eksim Enerji olarak küresel iklim değişikliğinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi bozmadan gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil enerjinin en önemli güç olduğuna inanıyoruz" dedi.

İklim değişikliğinin hayatı olumsuz etkilemesinde büyük rolü olan fosil yakıtlarının tüketiminin gözle görülür azalması için yeşil enerji yatırımlarının hız kazanması gerekiyor. Portföyünün tamamı çevre ve sürdürülebilirlik odaklı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan Eksim Enerji ise yeni yatırımlarıyla birlikte 2025 yılı sonunda yıllık toplam 4 milyon ton karbon salınımını engellemeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, "Yeryüzünden atmosfere salınan karbon bileşenlerinin sera etkisi oluşturup iklimi değiştirmesi ve asit yağmurlarının oluşmasında fosil kaynakların etkisinin artarak devam ettiğini gösteriyor" dedi. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın yeşil enerjiyle mümkün olduğunu vurgulayan Akbay, "Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlardan kaynaklı emisyonun önüne geçmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına hız vermemiz büyük önem taşıyor. Özellikle ülkemizde hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle alanlarında enerji üretimi için büyük bir potansiyel söz konusu. Kaynakların çok yakın bir gelecekte tamamen tükenme tehlikesine karşı en ekonomik finansman kaynaklarıyla sosyal ve çevresel katkıyı azami temin eden yenilenebilir enerjinin artması gerekiyor. Bu noktada Eksim Enerji olarak küresel iklim değişikliği yarattığı olumsuz etkinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi bozmadan gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil enerjinin en önemli güç olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

1MWH ÜRETİM 648,2 KİLOGRAM KARBON SALINIMININ ÖNÜNE GEÇİYOR

Başta rüzgar enerjisi santralleri (RES) olmak üzere tüm yenilenebilir enerji iş kollarına, sürdürülebilir proaktif bir yaklaşımla yatırım yaptıklarını belirten Arkın Akbay, Eksim Enerji'ye ait santrallerin karbon emisyon verilerini değerlendirdi. Akbay, "Tamamı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan portföyümüz sayesinde büyük miktarlarda karbon salınımının önüne geçiyoruz. Türkiye'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hesaplamış olduğu birleşik marj emisyon faktörüne göre Eksim Enerji çatısı altındaki RES'lerde üretilen her 1 MWh elektrik enerjisi için doğaya 648,2 kilogram daha az karbondioksit salınımı gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde şirketimiz bünyesindeki HES'lerde üretilen her 1 MWh elektrik enerjisi için doğaya 570,6 kilogram daha az karbondioksit salınımı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARLA 1,3 MİLYON TON KARBON SALINIMININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

2022 yılında yaklaşık 2 milyar kWh elektrik enerjisi üreterek yaklaşık 1,3 milyon ton karbon salınımının önüne geçtiklerini belirten Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, "2025 yılına kadar ise yıllık 4 milyon ton karbon emisyonunu azaltacak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, yatırımlarımızla ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkıda bulunuyoruz." dedi. Akbay, her geçen gün artan elektrik talebine hizmet edebilmek için yatırımlara devam edeceklerini de vurgulayarak, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme teşvik mekanizması ile devletimiz, yenilenebilir enerji kapasitesinin büyümesinin önünü açtı. Bu dönemde kurduğumuz santrallerde artırdığımız birikimimizi, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına yatırımla büyütüyoruz. Elektrik enerjisini en ekonomik kaynaklardan tüketicimize sunuyoruz. Portföyümüzdeki yeni GES ve RES lisanslarını işletmeye almak için de kolları sıvadık. Toplam 260 MW büyüklüğünde 6 RES lisansı için 350 milyon USD'lik yatırımla yeni projelerimizi devreye alıyoruz." şeklinde konuştu.

YEŞİL ENERJİNİN BİRÇOK ALANINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR

2022 yılında Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 4'ünü üreten ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde de yüzde 4'lük bir katkı sağlayan Eksim Enerji'nin, Türkiye'de toplam kurulu gücü 464 MW olan 8 adet rüzgar enerjisi santrali bulunuyor. ; Türkiye'de 1 adet 63 MW ve Gürcistan'da 2 adet toplam 99 MW olmak üzere işlettiği 3 santralde ve 162 MW kurulu güç ile yenilebilir enerji portföyü yelpazesini güçlendirmeye devam ediyor. Toplam 626 MW yenilenebilir enerji santrali kurulu güce sahip olan şirket, güneş enerjisi santrali projeleri için de düğmeye bastı. Bu kapsamda Eksim Enerji, rüzgar santrallerinin verimliliğini arttırmak için aynı lisans sahası içinde hibrit projeler dahil yaklaşık 350 MW Güneş Enerji Santrali (GES) kurmayı hedefliyor. Ayrıca şirket, 2012 yılından bu yana Ar-Ge faaliyeti olarak biokütleden (odun talaşı, ormansal artıklar, vb.) bio yakıt üretimine yönelik projeler üzerinde de çalışıyor. Öte yandan şirket, 1.2 MW elektrik üretebilen motor ve alternatörden oluşan güç grubunu ise işletmeye aldı. Eksim Enerji katma değerli yakıt üretimi için teknoloji merkezi destekli çalışmalarını da sürdürüyor.

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