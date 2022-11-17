Ekşili tarifi! Masterchef Ekşili nedir, nasıl yapılır? Ekşili çorba için gerekli malzemeler! Ekşili çorba hangi yöreye ve ile ait bir yemek?

Masterchef 17 Kasım yarışmasında şefler tarafından Ekşili yapılması istendi. Peki Masterchef Ekşili nasıl yapılır? Ekşili için gerekli malzemeler nelerdir? Ekşili yemek tarifi! Ekşili nasıl yapılır? Ekşili hangi yöreye aittir? Ekşili yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Ekşili tarifi oldu. Peki en güzel Ekşili yemek tarifi nasıldır? Ekşili yemeği nasıl yapılır? Ekşili için gerekli malzemeler nelerdir? Ekşili nasıl yapılır? Ekşili için gerekenler neler?

EKŞİLİ ÇORBA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

-1 su bardağı döğme,

-1 çay bardağı mercimek,

-1 çay bardağı haşlanmış nohut,

-3 adet kuru soğan,

-6-7 diş sarımsak,

-yeterince yağ,

-kuru nane, tuz, ekşi ahıdı (sumak),

-1-2 demet semizotu ya da pancarlı yapılacaksa 750 gram pancar, patlıcanlı yapılacaksa 2-3 adet iyi cins patlıcan kullanılabilir.

EKŞİLİ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Hazırlık Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 45 dakika

Kaç Kişilik: 6

Döğme akşamdan ıslatılır, haşlanır, mercimekle ve nohutla birlikte pişirilir. Çorbada kullanılacak sebze çeşitlerinden biri (semizotu, patlıcan ya da pancar sapı olabilir) yıkanır, ayıklanır ve doğranır et suyu ya da çorbalık didiklenmiş etle çorbanın kıvamı verilir. Tavada ince doğranmış kuru soğan yağda pembeleştirilir. Salça, nane ve pul biberle sos hazırlanır. Kıvam ve lezzet vericiler, özellikle sumak (ekşi ahıdı) ve tuz ayarlaması özenle yapılır. Çorbaya sos eklenir ve servise sunulur. Çorba Maraş keçi peyniri ya da keçi peyniri ile yapılan fırın böreğiyle birlikte yenilir.

EKŞİLİ ÇORBA HANGİ YÖREYE AİT?

Ekşili, Erzincan ve çevresine ait bir yemektir. Ekşili çorba ise Kahramanmaraş ve yöresine aittir.