Ekşili kuru dolma tarifi! MasterChef Ekşili kuru dolma nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en iyi Ekşili kuru dolma tarifini yapmak için yarıştılar. Bu özel lezzet, ağızda dağılan kıvamı ile dikkat çekiyor. Peki, Ekşili kuru dolma nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmelidir? MasterChef'te ve evlerde Ekşili kuru dolma yapıldı. İşte en güzel Ekşili kuru dolma tarifi!

Özel lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarifEkşili kuru dolma ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki,Ekşili kuru dolma nasıl yapılır?Ekşili kuru dolma nedir?Ekşili kuru dolma nasıl yapılır,Ekşili kuru dolma yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'teEkşili kuru dolma yapıldı, evde klasikEkşili kuru dolma yapıldı! İşte en güzelEkşili kuru dolma!

EKŞİLİ KURU DOLMA TARİFİ!

Kuru Dolma Malzemeleri Nelerdir (8 Kişilik)

10 adet biber (yazdan kurutulmuş)

10 adet patlıcan (yazdan kurutulmuş)

10 adet kabak (yazdan kurutulmuş)

10 adet salatalık (yazdan kurutulmuş)

1 kg pirinç

2 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı sumak ekşisi

1 tatlı kaşığı kurunane

1 su bardağı zeytinyağı

Tuz

Kuru Dolma Nasıl Yapılır

Sıcak suda ıslatılmış pirinç yıkanıp süzdürüldükten sonra bir leğende diğer malzemeler ile birlikte karıştırılır. Daha evvelden haşlanmış ve yıkanmış dolmalık malzemenin içi doldurulur. Bir tencereye dizilir yeter miktarda su ilave edilerek pişirilir.

Kaynak: Öncü,M.(2016).Adıyaman Cemile Mutfak Kültürü. Adıyaman Tanıtma Vakfı Yayınları(ATAV)