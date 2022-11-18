Ekşili Kabak tarifi! Masterchef Ekşili Kabak nedir, nasıl yapılır? Ekşili Kabak için gerekli malzemeler! Ekşili Kabak hangi yöreye ait bir yemek?
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Masterchef 18 Kasım yarışmasında şefler tarafından Ekşili Kabak yapılması istendi. Peki Masterchef Ekşili Kabak nasıl yapılır? Ekşili Kabak için gerekli malzemeler nelerdir? Ekşili Kabak yemek tarifi! Ekşili Kabak nasıl yapılır? Ekşili Kabak hangi yöreye aittir? Ekşili Kabak yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Ekşili Kabak tarifi oldu. Peki en güzel Ekşili Kabak yemek tarifi nasıldır? Ekşili Kabak yemeği nasıl yapılır? Ekşili Kabak için gerekli malzemeler nelerdir? Ekşili Kabak nasıl yapılır? Ekşili Kabak için gerekenler neler?
- 1 Adet kara kabak veya yarım bal kabağı
- Bir yemek kaşığı un
- Yeteri kadar tuz
- İki adet kuru soğan
- Bir yemek kaşığı salça
Sosu için:
- 4 Diş sarımsak
- 1 Adet yumurta
- 1 Çay bardağı sirke
- 1 Tatlı kaşığı tuz
Kabaklar ince ince dilimlenip yıkanır. 1 yemek kaşığı un ve tuzla harmanlanır. Fırın tepsisine alınır. 30 dk. kadar fırında pişirilir. Bir tavada orta boy iki adet kuru soğan sıvı yağ ile kavrulur. Bir yemek kaşığı salça ve iki su bardağı kadar su eklenir. Bu salçalı su fırındaki kabağın üstüne dökülür ve kabağın üstünü kapatacak kadar olmalıdır. 5-10 dk. daha fırınlanır. Sosu: 4 diş sarımsak ezilir. 1 yumurta, 1 çay bardağı sirke ve tuz karıştırılır. Fırındaki kabağın üzerine gezdirilir. 5 dk daha pişirilir ve servis edilir.
Ekşili Kabak, Konya, Yozgat ve çevresine ait olan bir yemektir.