Geçtiğimiz günlerde ekşi sözlük Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi. BTK tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Ekşi sözlük neden kapatıldı? Sorusu yanıt buldu. Peki, Ekşi sözlük neden kapatıldı? Ekşi sözlük neden yasaklandı? Ekşi sözlük kapanma sebebi ne?

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerinden olan ekşi sözlük, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından alınan kararla erişime kapatıldı. Başlangıçta nedeni bilinmiyor olsa da sonrasında yapılan açıklamalar ile birlikte Ekşi sözlük neden kapatıldı? Sorusu yanıt buldu. Peki, Ekşi sözlük neden kapatıldı? Ekşi sözlük neden yasaklandı? Ekşi sözlük kapanma sebebi ne?

EKŞİ SÖZLÜK NEDEN KAPATILDI?

ekşi sözlük tarafından yapılan açıklamada sitenin engellenmesine yönelik gerekçeyi kısaca özetleyecek olursak; platformdaki yazarlar kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği, toplumu yanlış yönlendirdiği ve buna karşın paylaşımları ile yorumlarının kaldırılmaması nedeniyle erişim engeli kararının alındığı söyleniyor.

Platform ise ilgili müdahalelerin yapıldığını, ancak tıpkı GSM operatörlerinin yaşadığı teknik aksaklıklar gibi afet sonrası sitede büyük bir yığılma olduğu için müdahale hızının düşmesi nedeniyle tüm yazı ve yorumlara anında müdahale edilemediği söyleniyor.